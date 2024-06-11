外資近5日賣超個股
鉅亨網新聞中心 2024-06-12 08:50
1. 外資累計賣超 5 日的股票
中信金 (2891-TW)、復華台灣科技優息 (00929-TW)、中鋼 (2002-TW)、長榮航 (2618-TW)、新光金 (2888-TW)
2. 外資累計賣超 4 日的股票
中信金 (2891-TW)、復華台灣科技優息 (00929-TW)、中鋼 (2002-TW)、長榮航 (2618-TW)、緯創 (3231-TW)
3. 外資累計賣超 3 日的股票
復華台灣科技優息 (00929-TW)、中信金 (2891-TW)、中鋼 (2002-TW)、緯創 (3231-TW)、長榮航 (2618-TW)
4. 外資累計賣超 2 日的股票
復華台灣科技優息 (00929-TW)、中信金 (2891-TW)、中鋼 (2002-TW)、長榮航 (2618-TW)、緯創 (3231-TW)
5. 外資當日 (11) 賣超的股票
復華台灣科技優息 (00929-TW)、新光金 (2888-TW)、中信金 (2891-TW)、中鋼 (2002-TW)、長榮 (2603-TW)
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