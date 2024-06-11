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鉅亨速報

外資近5日賣超個股

鉅亨網新聞中心 2024-06-12 08:50

1. 外資累計賣超 5 日的股票
中信金 (2891-TW)、復華台灣科技優息 (00929-TW)、中鋼 (2002-TW)、長榮航 (2618-TW)、新光金 (2888-TW)

2. 外資累計賣超 4 日的股票
中信金 (2891-TW)、復華台灣科技優息 (00929-TW)、中鋼 (2002-TW)、長榮航 (2618-TW)、緯創 (3231-TW)

3. 外資累計賣超 3 日的股票
復華台灣科技優息 (00929-TW)、中信金 (2891-TW)、中鋼 (2002-TW)、緯創 (3231-TW)、長榮航 (2618-TW)

4. 外資累計賣超 2 日的股票
復華台灣科技優息 (00929-TW)、中信金 (2891-TW)、中鋼 (2002-TW)、長榮航 (2618-TW)、緯創 (3231-TW)

5. 外資當日 (11) 賣超的股票
復華台灣科技優息 (00929-TW)、新光金 (2888-TW)、中信金 (2891-TW)、中鋼 (2002-TW)、長榮 (2603-TW)
 

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相關行情
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中信金36.95-0.40%
中鋼23.350.00%
長榮航36.25-1.23%
新光金9.33-2.81%
緯創106.5-0.93%
長榮191.5-3.04%
復華台灣科技優息20.690.73%

相關權證

中鋼法興 槓桿9.3
長榮法興 槓桿22.9
長榮法興 槓桿6.59
長榮航法興 槓桿9.59
長榮航法興 槓桿6.98
緯創法興 槓桿8.92
緯創法興 槓桿8.79

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