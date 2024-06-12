新財富500富人榜出爐！農夫山泉鍾睒睒四連霸 「新三樣」創富實力驚人

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-06-13 17:04

2024 年新財富 500 富人榜周三 (12 日) 出爐，農夫山泉農夫山泉(09633-HK) 創辦人鍾睒睒以人民幣 4562.7 億元持股市值，連四年奪冠，拼多多 (PDD-US) 的黃崢以 4248 億元居次，第三名則是字節跳動創辦人張一鳴的 3402 億元，王健林父子則以 1408 億元的總身家重返前十名。今年上榜 5 百位企業家或家族總持股市值 12.3 兆元，平均持股市值為 247 億元，上榜門檻為 66.3 億元，持股市值百億以上的企業家為 336 位。

《中國基金報》報導，今年不少主要指標較 2019 年均有逾五成漲幅，其中持股總市值總額、人均持股市值均成長 53%，千億級企業家數量增幅更高達兩倍，2000 億級企業家數量也成長了 67%。



榜單顯示，今年上榜的地產企業家為 40 位，總持股市值為人民幣 1 兆元，人數跟財富均下滑至僅佔全部上榜人數的 8%。2013 年，173 位地產企業家上榜，占比超過 1/3。新財富表示，這並未阻礙民企創富力的整體上行，大批新質生產力領域的企業家站到時代風口，撐起榜單新脊樑。

王健林先後出讓了萬達電影、珠海萬達商管的控制權，但仍掌握大連萬達商管集團 46% 股權，後者去年正常發債，以其中披露的數據計算，王健林父子總身家達人民幣 1406 億元，從去年的 25 名上升至今年的第 9 名。

統計數據顯示，太陽能、動力電池、新能源汽車「新三樣」合計貢獻約 148 位上榜企業家，人數佔比接近三成。此外，本次汽車產業鏈的企業家共上榜 78 位，並在持股市值增速最快 50 強中奪下 13 個席位。

具體來看，吉利汽車的李書福父子以人民幣 1220.9 億元的持股市值，位居創富榜第 11 名，長城的魏建軍以 1198 億元位居第 12 名，小米的雷軍也靠著 SU7 熱銷以 1025 億元位居第 14 名，比亞迪的王傳福則以 1016.8 億元位居第 15 名，理想汽車的李想則以 652 億元排在第 34 名。



2023 年，中國汽車產業創下多項歷史紀錄，產銷規模雙雙突破 3000 萬輛，新能源汽車產銷破 900 萬輛，自主品牌市佔率突破 50%，汽車出口全球第一。

今年上榜的新人有 81 位，無人能夠躋身前 100 名，排名最前的是湖南的肖安江、肖自江兄弟，旗下的五江控股集團是全球最大的玻璃內膽保溫產品企業。

在青年創業榜方面，今年共有 22 位年齡小於或等於 40 歲（U40）的青年登上 2024 年新財富青年創業榜，他們的持股市值合計超過人民幣 5000 億元。

其中，希音的許仰天以高達人民幣 810 億元的持股市值名列第一，第三名則是蜜雪冰城的張紅超和張紅甫兄弟，米哈的三位創辦人蔡浩宇、劉偉、羅宇皓則分別位列第二、第四、第五，合計持股市值達 1530 億元，佔據青年創業榜合計市值的三成。



此外，青年創業榜還出現三張新面孔，分別是執掌貪玩遊戲的吳旭波、萬達電影的柯利明以及七喜集團的易良昱。