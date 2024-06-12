陸央行開保障性住房再貸款推動會議 專家：對陷資金荒建商幫助不大

鉅亨網新聞中心 2024-06-13 15:43

中國人民銀行 (下稱中國人行) 周三 (12 日) 在山東省濟南市召開保障性住房再貸款工作推進會，調研推廣前期租賃住房貸款支援計劃試點經驗，部署保障性住房再貸款推進工作，以深入貫徹落實今年 4 月 30 日中共中央政治局會議精神，並按照上周中國國務院常務會議 (下稱國常會) 以及全國切實做好保交房工作視頻會議的部署。

這場保障性住房再貸款工作推進會議由中國人行黨委委員、副行長陶玲主持，中國人行行長潘功勝、山東省委常委、濟南市委書記劉強均出席會議並致辭。

會議中指出，房地產行業發展關係人民群眾切實利益，關係經濟和金融穩定大局，設立保障性住房再貸款，鼓勵引導金融機構按照市場化、法治化原則，支援地方國有企業以合理價格收購已建成存量商品住房，作為保障性住房配售或租賃，是金融部門落實中共中央政治局關於統籌消化存量房產和優化增量住房、推動構建房地產新發展模式的重要舉措，有利於透過市場化方式加快推動存量商品住房去庫存，加大保障性住房供給，援助保交房及「白名單」機制。

會議還強調，金融機構跟有關單位要深入貫徹落實中共中央政治局和國常會部署，深刻認識房地產工作的人民性、政治性，既要解放思想、拓寬思路，又要穩妥把握、紮實推進。

此外，金融機構應按照「政府指導、市場化運作」的思路，借鑒前期試點經驗推動保障性住房再貸款政策實施見效，加快推動存量商品住房去庫存。加強制度保障和內外部監督，堅持自願參與、以需定購、合理定價，確保商業永續，嚴格避免新增地方隱性債務，切實防範道德風險。

濟南市、天津市、重慶市、鄭州市人民政府及工商銀行、建設銀行也分別結合前期試點經驗發言，與會城市和金融機構也圍繞推進保障性住房再貸款落地工作進行深入交流。其他政策性銀行、全國性商業銀行、部分城市政府、中國人行地市以上分行負責同志也參加會議。本次會議以視訊方式召開

中國保障性住房再貸款規模為人民幣 3000 億，利率 1.75%，期限一年，可展期 4 次，發放對象包括國家開發銀行、政策性銀行、郵政儲蓄銀行、股份制商業銀行等 21 家全國性銀行。銀行按照自主決策、風險自擔原則放貸，中國人行按貸款本金的 60% 發放再貸款，可帶動銀行貸款 5000 億人民幣。