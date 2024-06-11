鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過26.91億美元，Highstreet(HIGH)24小時漲幅達21%
鉅亨網新聞中心 2024-06-12 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格67,399.3美元，24小時漲跌幅-1.63%；以太幣(ETH)現報價格3,490.25美元，24小時漲跌幅-3.32%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達26.91億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達14.6億美元；USDC(USDC)24小時成交量達9.75億美元。
24小時漲幅：Highstreet(HIGH)24小時漲幅21%；TRU(TRU)24小時漲幅15.2%；MANTRA(OM)24小時漲幅15.5%。
24小時跌幅：Viberate(VIB)24小時跌幅5.83%；Gifto(GFT)24小時跌幅3.08%；BETA(BETA)24小時跌幅1.99%。
近一週漲幅：Highstreet(HIGH)近一週漲幅51%；BounceBit(BB)近一週漲幅38.8%；ATA(ATA)近一週漲幅31.5%。
近一週跌幅：LeverFi(LEVER)近一週跌幅12%；可汗幣(KNC)近一週跌幅11.1%；Polymesh(POLYX)近一週跌幅9.62%。
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