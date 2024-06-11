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鉅亨速報

鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過26.91億美元，Highstreet(HIGH)24小時漲幅達21%

鉅亨網新聞中心 2024-06-12 10:15

指標幣種：比特幣(BTC)現報價格67,399.3美元，24小時漲跌幅-1.63%；以太幣(ETH)現報價格3,490.25美元，24小時漲跌幅-3.32%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達26.91億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達14.6億美元；USDC(USDC)24小時成交量達9.75億美元。

24小時漲幅：Highstreet(HIGH)24小時漲幅21%；TRU(TRU)24小時漲幅15.2%；MANTRA(OM)24小時漲幅15.5%。

24小時跌幅：Viberate(VIB)24小時跌幅5.83%；Gifto(GFT)24小時跌幅3.08%；BETA(BETA)24小時跌幅1.99%。

近一週漲幅：Highstreet(HIGH)近一週漲幅51%；BounceBit(BB)近一週漲幅38.8%；ATA(ATA)近一週漲幅31.5%。

近一週跌幅：LeverFi(LEVER)近一週跌幅12%；可汗幣(KNC)近一週跌幅11.1%；Polymesh(POLYX)近一週跌幅9.62%。

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