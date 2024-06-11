鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過26.91億美元，Highstreet(HIGH)24小時漲幅達21%

鉅亨網新聞中心 2024-06-12 10:15

24小時漲幅：Highstreet(HIGH)24小時漲幅21%；TRU(TRU)24小時漲幅15.2%；MANTRA(OM)24小時漲幅15.5%。

24小時跌幅：Viberate(VIB)24小時跌幅5.83%；Gifto(GFT)24小時跌幅3.08%；BETA(BETA)24小時跌幅1.99%。

近一週漲幅：Highstreet(HIGH)近一週漲幅51%；BounceBit(BB)近一週漲幅38.8%；ATA(ATA)近一週漲幅31.5%。