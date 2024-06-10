盤中速報 - 賈斯米幣大跌11.8%，報0.0345美元
鉅亨網新聞中心 2024-06-12 00:05
賈斯米幣(JASMY)在過去 24 小時內跌幅超過11.8%，最新價格0.0345美元，總成交量達0.66億美元，總市值17.03億美元，目前市值排名第 38 名。
近 1 日最高價：0.0407美元，近 1 日最低價：0.0344美元，流通供給量：49,299,999,677。
JASMY 被描述為日本比特幣，是一種以太坊的代幣，作為 Jasmy 提供支持，Jasmy 是一個開發 IoT（物聯網）平台的組織。 Jasmy 的目標不是通過中心化伺服器協調設備和數據網路，而是通過邊緣計算和數據存儲在 IPFS（一種去中心化存儲網路）上來去中心化流程。 JASMY 可用於在設備之間轉移代幣並支付網路服務費用。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-3.29%
- 近 1 月：+116.95%
- 近 3 月：+76.94%
- 近 6 月：+585.49%
- 今年以來：+467.91%
暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流
▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與虛擬貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
上一篇
下一篇