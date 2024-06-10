鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過20.59億美元，Highstreet(HIGH)24小時漲幅達15.8%

鉅亨網新聞中心 2024-06-11 17:15

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達20.59億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達10.52億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達8.64億美元。

24小時漲幅：Highstreet(HIGH)24小時漲幅15.8%；Notcoin(NOT)24小時漲幅13.5%；Wormhole(W)24小時漲幅12.6%。

24小時跌幅：INJ(INJ)24小時跌幅10.1%；LeverFi(LEVER)24小時跌幅12.1%；BAKE(BAKE)24小時跌幅6.09%。

近一週漲幅：Highstreet(HIGH)近一週漲幅38.2%；愛麗絲(ALICE)近一週漲幅26.9%；Dymension(DYM)近一週漲幅26.4%。