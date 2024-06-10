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鉅亨速報

盤後速報 - 宏觀(6568)下週(6月18日)除息1.82元，預估參考價139.18元

鉅亨網新聞中心 2024-06-11 17:05

宏觀(6568-TW)下週(6月18日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.82元。

以今日(6月11日)收盤價141.00元計算，預估參考價為139.18元，息值合計為1.82元，股息殖利率1.29%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月11日)收盤價做計算，僅提供參考）

宏觀(6568-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為射頻積體(RF IC)電路之設計、製造與銷售。近5日股價上漲0.69%，櫃買市場加權指數上漲0.35%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/18 141.00 1.8173 1.29% 0.0
2023/07/05 157.0 4.0228 2.56% 0.0
2022/07/05 125.0 5.0154 4.01% 0.0
2021/08/19 242.0 5.06 2.09% 2.024
2020/07/07 161.0 5.9957 3.72% 0.0

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