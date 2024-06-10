盤後速報 - 宏觀(6568)下週(6月18日)除息1.82元，預估參考價139.18元
鉅亨網新聞中心 2024-06-11 17:05
宏觀(6568-TW)下週(6月18日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.82元。
以今日(6月11日)收盤價141.00元計算，預估參考價為139.18元，息值合計為1.82元，股息殖利率1.29%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月11日)收盤價做計算，僅提供參考）
宏觀(6568-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為射頻積體(RF IC)電路之設計、製造與銷售。近5日股價上漲0.69%，櫃買市場加權指數上漲0.35%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/18
|141.00
|1.8173
|1.29%
|0.0
|2023/07/05
|157.0
|4.0228
|2.56%
|0.0
|2022/07/05
|125.0
|5.0154
|4.01%
|0.0
|2021/08/19
|242.0
|5.06
|2.09%
|2.024
|2020/07/07
|161.0
|5.9957
|3.72%
|0.0
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
上一篇
下一篇