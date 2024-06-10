超越瑞典！挪威發現歐洲最大稀土礦場 2030年開採

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-06-11 16:42

挪威稀土公司 (REN) 上週四 (6 日) 宣佈，在該國泰勒馬克地區的諾姆市 (Nome) 發現歐洲最大的稀土礦場，擁有 878 萬噸稀土金屬。歐洲此前最大稀土礦場在瑞典基律納，儲量超過 100 萬噸。

REN 首席地質學家 Trond Watne 表示，這是一個可能使諾姆當地社區跟歐洲未來幾代人受益的里程碑，將創造就業機會並促進泰勒馬克當地經濟。

根據顧問服務公司科進集團估算，其中 17% 為釹和鐠，是用於生產高性能磁體的稀土。沒有它們，風機或電動機無法運轉。國際能源總署 (IEA) 表示，若各國認真看待零碳排目標，到 2040 年時，對這些稀土的需求量將增加一倍。

經過 3 年鑽探和勘探，REN 正準備在 2030 年開採，滿足歐盟約 10% 的稀土需求。該公司還打算在礦場附近建立一個試點工廠加工礦產。

對此 REN 執行長 Alf Reistad 興奮地表示，對歐洲來說，挪威的稀土金屬可能比該國的天然氣出口更有價值。REN 的目標是實現從礦場到磁體的完整、緊湊價值鏈，並大幅降低對氣候和環境的影響。

地方官員也欣喜若狂，泰勒馬克地區官員 Sven Tore Løkslid 希望這項發現將為當地帶來顯著的經濟效益。

歐盟執委會主席馮德萊恩表示，稀土金屬和鋰礦很快就會比石油和天然氣更重要，挪威的發現可減少歐洲在這些關鍵原料上對其他國家的依賴。

雖然挪威舉國一片歡呼，但環保組織呼籲必須在經濟效益與環境保護之間取得平衡，希望確保採礦的同時能保護泰勒馬克地區的自然美景。

挪威自然保護協會 (Naturvernforbundet) 的 Truls Gulowsen 還強調，政府必須制定嚴格的環境法規，以避免造成不可接受的傷害。