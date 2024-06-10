鉅亨速報 - Factset 最新調查：Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. - ADR(TKC-US)EPS預估下修至0.65元，預估目標價為8.55元。

根據FactSet最新調查，共5位分析師，對Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. - ADR(TKC-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.77元下修至0.65元，其中最高估值0.91元，最低估值0.52元，預估目標價為8.55元。