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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. - ADR(TKC-US)EPS預估下修至0.65元，預估目標價為8.55元。

鉅亨網新聞中心 2024-06-11 08:11

根據FactSet最新調查，共5位分析師，對Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. - ADR(TKC-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.77元下修至0.65元，其中最高估值0.91元，最低估值0.52元，預估目標價為8.55元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值0.91(0.99)1.482.05
最低值0.52(0.52)0.590.81
平均值0.72(0.77)0.991.38
中位數0.65(0.77)0.981.27

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值54.27億71.18億86.19億
最低值36.97億40.91億84.75億
平均值47.81億63.30億85.49億
中位數47.77億65.53億85.54億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS0.660.690.640.760.60
營業收入44.23億41.41億40.24億32.47億44.97億

詳細資訊請看美股內頁：
Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. - ADR(TKC-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSTKC

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