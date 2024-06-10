鉅亨速報 - Factset 最新調查：Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. - ADR(TKC-US)EPS預估下修至0.65元，預估目標價為8.55元。
鉅亨網新聞中心 2024-06-11 08:11
根據FactSet最新調查，共5位分析師，對Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. - ADR(TKC-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.77元下修至0.65元，其中最高估值0.91元，最低估值0.52元，預估目標價為8.55元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|0.91(0.99)
|1.48
|2.05
|最低值
|0.52(0.52)
|0.59
|0.81
|平均值
|0.72(0.77)
|0.99
|1.38
|中位數
|0.65(0.77)
|0.98
|1.27
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|54.27億
|71.18億
|86.19億
|最低值
|36.97億
|40.91億
|84.75億
|平均值
|47.81億
|63.30億
|85.49億
|中位數
|47.77億
|65.53億
|85.54億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.66
|0.69
|0.64
|0.76
|0.60
|營業收入
|44.23億
|41.41億
|40.24億
|32.47億
|44.97億
詳細資訊請看美股內頁：
Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. - ADR(TKC-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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