營收速報 - 2024年6月10日台股中小型公司5月營收一覽（新增0家）
鉅亨網新聞中心 2024-06-10 07:55
本次公布5月營收一覽
截至台北時間2024年6月10日07:55，彙整前一日公布5月營收的中小型公司(資本額<50億)，共計1532家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
本次公布營收月增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
5月已公布營收一覽
截至目前，已公布5月營收報告（資本額<50億）的家數累計達1532家。其中營收年增大於 25％有428家，年增小於-20％有234家。
5月營收年增分布表現
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|介於10～50億
|>= +25%
|161家
|介於10～50億
|>= 0%
|203家
|介於10～50億
|< 0%
|138家
|介於10～50億
|<= -20%
|156家
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|小於10億
|>= +25%
|267家
|小於10億
|>= 0%
|337家
|小於10億
|< 0%
|189家
|小於10億
|<= -20%
|156家
5月營收年增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|大城地產-建材營造業
|1,271萬
|37279.4%
|逸達-生技醫療業
|1,257萬
|8280.7%
|富旺-建材營造業
|2.27億
|3931.3%
|華友聯-建材營造業
|8.33億
|3183.9%
|達麗-建材營造業
|29.68億
|2818.5%
5月營收月增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|大城地產-建材營造業
|1,271萬
|37279.4%
|華固-建材營造業
|10.23億
|29660.0%
|達麗-建材營造業
|29.68億
|2291.4%
|太景*-KY-生技醫療業
|1.15億
|2279.0%
|永虹先進-化學工業
|59萬
|1944.8%
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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