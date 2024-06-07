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鉅亨速報

營收速報 - 2024年6月10日台股中小型公司5月營收一覽（新增0家）

鉅亨網新聞中心 2024-06-10 07:55

本次公布5月營收一覽

截至台北時間2024年6月10日07:55，彙整前一日公布5月營收的中小型公司(資本額<50億)，共計1532家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:

本次公布營收年增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 YoY

本次公布營收月增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
5月已公布營收一覽

截至目前，已公布5月營收報告（資本額<50億）的家數累計達1532家。其中營收年增大於 25％有428家，年增小於-20％有234家。

5月營收年增分布表現

資本額規模 YoY 表現 家數
介於10～50億 >= +25% 161家
介於10～50億 >= 0% 203家
介於10～50億 < 0% 138家
介於10～50億 <= -20% 156家
資本額規模 YoY 表現 家數
小於10億 >= +25% 267家
小於10億 >= 0% 337家
小於10億 < 0% 189家
小於10億 <= -20% 156家

5月營收年增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
大城地產-建材營造業 1,271萬 37279.4%
逸達-生技醫療業 1,257萬 8280.7%
富旺-建材營造業 2.27億 3931.3%
華友聯-建材營造業 8.33億 3183.9%
達麗-建材營造業 29.68億 2818.5%

5月營收月增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
大城地產-建材營造業 1,271萬 37279.4%
華固-建材營造業 10.23億 29660.0%
達麗-建材營造業 29.68億 2291.4%
太景*-KY-生技醫療業 1.15億 2279.0%
永虹先進-化學工業 59萬 1944.8%

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收5月營收建材營造業大城地產

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富旺42.250.96%
華友聯149-2.30%
達麗61.72.83%
華固172.53.29%
太景*-KY15.40.00%
永虹先進17.65.01%

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