鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過6.35億美元，Highstreet(HIGH)24小時漲幅達44.5%

鉅亨網新聞中心 2024-06-09 10:15

24小時漲幅：Highstreet(HIGH)24小時漲幅44.5%；Omni Network(OMNI)24小時漲幅10.7%；Viberate(VIB)24小時漲幅9.18%。

24小時跌幅：Bluzelle(BLZ)24小時跌幅10.7%；波幣(WAVES)24小時跌幅5.86%；API3(API3)24小時跌幅2.72%。

近一週漲幅：波幣(WAVES)近一週漲幅41%；嫩模幣(OMG)近一週漲幅38.3%；Highstreet(HIGH)近一週漲幅32%。