鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過6.35億美元，Highstreet(HIGH)24小時漲幅達44.5%
鉅亨網新聞中心 2024-06-09 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格69,261.01美元，24小時漲跌幅-0.25%；以太幣(ETH)現報價格3,678.03美元，24小時漲跌幅-0.34%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達6.35億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達4.87億美元；Notcoin(NOT)24小時成交量達3.21億美元。
24小時漲幅：Highstreet(HIGH)24小時漲幅44.5%；Omni Network(OMNI)24小時漲幅10.7%；Viberate(VIB)24小時漲幅9.18%。
24小時跌幅：Bluzelle(BLZ)24小時跌幅10.7%；波幣(WAVES)24小時跌幅5.86%；API3(API3)24小時跌幅2.72%。
近一週漲幅：波幣(WAVES)近一週漲幅41%；嫩模幣(OMG)近一週漲幅38.3%；Highstreet(HIGH)近一週漲幅32%。
近一週跌幅：BURGER(BURGER)近一週跌幅39.8%；ORDI(ORDI)近一週跌幅31.2%；拳王幣(STX)近一週跌幅23.8%。
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