search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：DLocal Limited Class A(DLO-US)EPS預估下修至0.48元，預估目標價為14.50元。

鉅亨網新聞中心 2024-06-09 08:11

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對DLocal Limited Class A(DLO-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.49元下修至0.48元，其中最高估值0.59元，最低估值0.37元，預估目標價為14.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值0.59(0.6)0.861.27
最低值0.37(0.37)0.570.69
平均值0.47(0.49)0.70.94
中位數0.48(0.49)0.720.95

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值9.02億12.17億15.01億15.75億
最低值8.09億10.11億11.38億15.75億
平均值8.63億11.17億13.81億15.75億
中位數8.60億11.28億13.84億15.75億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年
EPS------0.37
營業收入5,529萬1.04億2.44億4.19億

詳細資訊請看美股內頁：
DLocal Limited Class A(DLO-US)

最新相關新聞

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSDLO

相關行情
台股首頁我要存股

DLocal Limited Class A8.1-2.76%




Empty