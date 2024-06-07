鉅亨速報 - Factset 最新調查：DLocal Limited Class A(DLO-US)EPS預估下修至0.48元，預估目標價為14.50元。
鉅亨網新聞中心 2024-06-09 08:11
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對DLocal Limited Class A(DLO-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.49元下修至0.48元，其中最高估值0.59元，最低估值0.37元，預估目標價為14.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|0.59(0.6)
|0.86
|1.27
|最低值
|0.37(0.37)
|0.57
|0.69
|平均值
|0.47(0.49)
|0.7
|0.94
|中位數
|0.48(0.49)
|0.72
|0.95
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|9.02億
|12.17億
|15.01億
|15.75億
|最低值
|8.09億
|10.11億
|11.38億
|15.75億
|平均值
|8.63億
|11.17億
|13.81億
|15.75億
|中位數
|8.60億
|11.28億
|13.84億
|15.75億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|EPS
|--
|--
|--
|0.37
|營業收入
|5,529萬
|1.04億
|2.44億
|4.19億
詳細資訊請看美股內頁：
DLocal Limited Class A(DLO-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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