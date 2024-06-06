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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Osisko Gold Royalties Ltd(OR-US)EPS預估上修至0.5元，預估目標價為19.90元。

鉅亨網新聞中心 2024-06-08 08:12

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Osisko Gold Royalties Ltd(OR-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.48元上修至0.5元，其中最高估值0.55元，最低估值0.37元，預估目標價為19.90元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值0.55(0.55)0.760.740.79
最低值0.37(0.37)0.310.360.61
平均值0.48(0.48)0.560.590.71
中位數0.5(0.48)0.580.620.73

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值2.05億2.66億2.60億2.21億
最低值1.87億2.01億2.24億2.21億
平均值1.94億2.30億2.43億2.21億
中位數1.93億2.28億2.42億2.21億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-1.170.07-0.11-0.51-0.19
營業收入2.96億1.59億1.79億1.67億1.83億

詳細資訊請看美股內頁：
Osisko Gold Royalties Ltd(OR-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSOR

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