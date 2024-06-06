鉅亨速報 - Factset 最新調查：Osisko Gold Royalties Ltd(OR-US)EPS預估上修至0.5元，預估目標價為19.90元。
鉅亨網新聞中心 2024-06-08 08:12
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Osisko Gold Royalties Ltd(OR-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.48元上修至0.5元，其中最高估值0.55元，最低估值0.37元，預估目標價為19.90元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.55(0.55)
|0.76
|0.74
|0.79
|最低值
|0.37(0.37)
|0.31
|0.36
|0.61
|平均值
|0.48(0.48)
|0.56
|0.59
|0.71
|中位數
|0.5(0.48)
|0.58
|0.62
|0.73
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.05億
|2.66億
|2.60億
|2.21億
|最低值
|1.87億
|2.01億
|2.24億
|2.21億
|平均值
|1.94億
|2.30億
|2.43億
|2.21億
|中位數
|1.93億
|2.28億
|2.42億
|2.21億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-1.17
|0.07
|-0.11
|-0.51
|-0.19
|營業收入
|2.96億
|1.59億
|1.79億
|1.67億
|1.83億
詳細資訊請看美股內頁：
Osisko Gold Royalties Ltd(OR-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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