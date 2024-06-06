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鉅亨速報

營收速報 - 凱碩(8059)5月營收4,336萬元年增率高達133.59％

鉅亨網新聞中心 2024-06-07 17:30

凱碩(8059-TW)今天公告2024年5月營收為新台幣4,336萬元，年增率133.59%，月增率94.95%。

今年1-5月累計營收為1.25億元，累計年增率-67.6%。

最新價為27.8元，近5日股價下跌-8.33%，相關通信網路類指數上漲2.18%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-30 張
  • 外資買賣超：-31 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+1 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/5 4,336萬 134% 95%
24/4 2,224萬 -68% 12%
24/3 1,985萬 -82% -33%
24/2 2,943萬 -67% 178%
24/1 1,058萬 -89% -75%
23/12 4,250萬 -64% 113%

凱碩(8059-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為Cable modem、DSL modem寬頻網路用戶端產品之設計、製造與銷售．。ONT modem寬頻網路用戶端產品之設計、製造與銷售．。其他消費性電子產品之設計、製造與銷售．。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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