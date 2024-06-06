營收速報 - 凱碩(8059)5月營收4,336萬元年增率高達133.59％
鉅亨網新聞中心 2024-06-07 17:30
今年1-5月累計營收為1.25億元，累計年增率-67.6%。
最新價為27.8元，近5日股價下跌-8.33%，相關通信網路類指數上漲2.18%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-30 張
- 外資買賣超：-31 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+1 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/5
|4,336萬
|134%
|95%
|24/4
|2,224萬
|-68%
|12%
|24/3
|1,985萬
|-82%
|-33%
|24/2
|2,943萬
|-67%
|178%
|24/1
|1,058萬
|-89%
|-75%
|23/12
|4,250萬
|-64%
|113%
凱碩(8059-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為Cable modem、DSL modem寬頻網路用戶端產品之設計、製造與銷售．。ONT modem寬頻網路用戶端產品之設計、製造與銷售．。其他消費性電子產品之設計、製造與銷售．。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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