鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過16.82億美元，BURGER(BURGER)24小時漲幅達17.5%

鉅亨網新聞中心 2024-06-07 17:15

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達16.82億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達10.81億美元；USDC(USDC)24小時成交量達8.15億美元。

24小時漲幅：BURGER(BURGER)24小時漲幅17.5%；Bonfida(FIDA)24小時漲幅9.54%；Liquity(LQTY)24小時漲幅10.6%。

24小時跌幅：Viberate(VIB)24小時跌幅25%；Highstreet(HIGH)24小時跌幅15.1%；賈斯米幣(JASMY)24小時跌幅14.4%。

近一週漲幅：波幣(WAVES)近一週漲幅41.1%；嫩模幣(OMG)近一週漲幅38.3%；Lido DAO(LDO)近一週漲幅13.3%。