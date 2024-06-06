鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過16.82億美元，BURGER(BURGER)24小時漲幅達17.5%
鉅亨網新聞中心 2024-06-07 17:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格71,115.58美元，24小時漲跌幅+0.05%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達16.82億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達10.81億美元；USDC(USDC)24小時成交量達8.15億美元。
24小時漲幅：BURGER(BURGER)24小時漲幅17.5%；Bonfida(FIDA)24小時漲幅9.54%；Liquity(LQTY)24小時漲幅10.6%。
24小時跌幅：Viberate(VIB)24小時跌幅25%；Highstreet(HIGH)24小時跌幅15.1%；賈斯米幣(JASMY)24小時跌幅14.4%。
近一週漲幅：波幣(WAVES)近一週漲幅41.1%；嫩模幣(OMG)近一週漲幅38.3%；Lido DAO(LDO)近一週漲幅13.3%。
近一週跌幅：Notcoin(NOT)近一週跌幅83.6%；BURGER(BURGER)近一週跌幅67.4%；Bonfida(FIDA)近一週跌幅40.4%。
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