營收速報 - 華建(2530)5月營收1.34億元年增率高達16662.05％
鉅亨網新聞中心 2024-06-07 15:15
今年1-5月累計營收為10.06億元，累計年增率17422.14%。
最新價為48.3元，近5日股價上漲1.69%，相關建材營造上漲4.67%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+386 張
- 外資買賣超：+451 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-65 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/5
|1.34億
|16662%
|20%
|24/4
|1.12億
|10547%
|-74%
|24/3
|4.31億
|40164%
|32%
|24/2
|3.26億
|18229%
|3225%
|24/1
|980萬
|840%
|-100%
|23/12
|19.72億
|193622%
|270049%
華建(2530-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓出租出售業務。委託營造廠商興建國民住宅出租出售業務。房屋租售之介紹業務。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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