營收速報 - 技嘉(2376)5月營收224.77億元年增率高達137.15％
鉅亨網新聞中心 2024-06-07 15:15
今年1-5月累計營收為1,061.53億元，累計年增率136.82%。
最新價為309.5元，近5日股價下跌-3.5%，相關電腦週邊下跌-1.81%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-4061 張
- 外資買賣超：-2264 張
- 投信買賣超：-1257 張
- 自營商買賣超：-540 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/5
|224.77億
|137%
|-21%
|24/4
|285.24億
|291%
|18%
|24/3
|242.53億
|149%
|74%
|24/2
|139.69億
|38%
|-17%
|24/1
|169.30億
|106%
|32%
|23/12
|128.46億
|46%
|-19%
技嘉(2376-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電腦硬體及其零件之製造加工及買賣。電腦系統週邊設備(包括軟體)之製造加工及買賣。前項有關商品進口及代理國內外廠商之投標報價及經營業務。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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