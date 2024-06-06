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鉅亨速報

營收速報 - 技嘉(2376)5月營收224.77億元年增率高達137.15％

鉅亨網新聞中心 2024-06-07 15:15

技嘉(2376-TW)今天公告2024年5月營收為新台幣224.77億元，年增率137.15%，月增率-21.2%。

今年1-5月累計營收為1,061.53億元，累計年增率136.82%。

最新價為309.5元，近5日股價下跌-3.5%，相關電腦週邊下跌-1.81%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-4061 張
  • 外資買賣超：-2264 張
  • 投信買賣超：-1257 張
  • 自營商買賣超：-540 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/5 224.77億 137% -21%
24/4 285.24億 291% 18%
24/3 242.53億 149% 74%
24/2 139.69億 38% -17%
24/1 169.30億 106% 32%
23/12 128.46億 46% -19%

技嘉(2376-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電腦硬體及其零件之製造加工及買賣。電腦系統週邊設備(包括軟體)之製造加工及買賣。前項有關商品進口及代理國內外廠商之投標報價及經營業務。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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