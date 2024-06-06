時代的眼淚！義奢侈品集團TOD'S今在米蘭證交所正式下市

鉅亨網新聞中心 2024-06-07 16:03

上月遭正式收購的義大利奢侈品集團 TOD"S 今 (7) 日正式從米蘭證交所下市，TOD"S 在周二 (4 日) 最後交易日以每股 42.96 歐元，結束 24 年上市歷程，市值較數年前蒸發三分之二至 14.2 億歐元。

LVMH 旗下消費基金 L Catterton(路威凱騰) 透過其 Crown Bidco 公司以每股 43 歐元收購 TOD"S 約 1300 萬股股份，總計約 5.12 億歐元，最終持股比例達到約 36%，LVMH 集團也持有 TOD"S 一成股份，Della Valle 家族將保留 54% 多數股權。

自下市之日起，路威凱騰、LVMH 和 Della Valle 家族將進入為期四年的閉鎖期，若有一方希望將持股出售給第三方，另外兩方有優先知情權和收購權。

TOD"S 品牌在 1970 年由 Diego Della Valle 創立，而讓 TOD"S 聲名大噪的則是有著可愛暱稱「豆豆鞋」的 Gommino，這雙誕生於 1986 年的平底休閒鞋，鞋底和鞋後跟上有標誌性的 133 顆橡膠粒，因此被稱作「豆豆鞋」。

2000 年 11 月，TOD"S 以每股 40 歐元的價格成功上市，成為首家上市的義大利奢侈品牌，一時風光無限，但近年開始走下坡，2017 年銷售額年減 4.1% 至 9.63 億歐元，之後在 2020 年因新冠疫情進一步遭遇重創，全年凈虧損 7320 萬歐元。

雖然 TOD"S 集團在 2017 年到 2019 年時整體業績疲軟，但大中華地區表現出色，銷量逐年攀升，不過根據上月中公佈的最後一份財報，TOD"S 集團綜合營收年減 6.7% 至 2.523 億歐元，大中華區市場表現不佳，年減率 24%。

TOD"S 之所以下市進行私有化，部分係因年輕一代不再追求這種老氣的奢侈單品，他們需要舒適外，還需要創新和個性。

2021 年 4 月，TOD"S 集團曾請來全球知名時尚部落客 Chiara Ferragni 擔任董事會成員，試圖利用其對年輕消費者的理解提振業績，當時這一消息還激勵該公司股價單日飆漲 12%，成為消息發佈當天義大利股市表現最佳股票，成交量也大幅上升。

一個月後，TOD"S 又宣布中國明星肖戰為品牌代言人，在中國社群媒體上掀起巨浪，品牌兩款售價分別為人民幣 4600 元和 10600 元的包包十分鐘內賣光，天貓店鋪粉絲當日成長近 11 萬，季增近 24 倍，成為 2021 年國內奢侈品產業的現象級事件。

然而，即使在頻頻應驗的明星效應的推動下，去年 TOD"S 銷售額也只超過其在 2015 年的高點。

歷史經驗顯示，每個低潮都醞釀著一個新的時代，目前不少消費品牌受到宏觀經濟環境衝擊而估值大跌，TOD"S 即為一例。

對於被併購的品牌不僅僅是一次資本的流動，更可能是命運的轉捩點。