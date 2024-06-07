鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過15.47億美元，愛麗絲(ALICE)24小時漲幅達5.78%

鉅亨網新聞中心 2024-06-07 10:15

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達15.47億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達11.46億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達9.04億美元。

24小時漲幅：愛麗絲(ALICE)24小時漲幅5.78%；AirDAO(AMB)24小時漲幅7.86%；BounceBit(BB)24小時漲幅4.51%。

24小時跌幅：Highstreet(HIGH)24小時跌幅13.4%；VOXEL(VOXEL)24小時跌幅10.9%；Wormhole(W)24小時跌幅11.5%。

近一週漲幅：波幣(WAVES)近一週漲幅41.1%；嫩模幣(OMG)近一週漲幅38.3%；Lido DAO(LDO)近一週漲幅13.3%。