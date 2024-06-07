鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過15.47億美元，愛麗絲(ALICE)24小時漲幅達5.78%
鉅亨網新聞中心 2024-06-07 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格70,785.07美元，24小時漲跌幅-0.59%；以太幣(ETH)現報價格3,802.01美元，24小時漲跌幅-1.67%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達15.47億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達11.46億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達9.04億美元。
24小時漲幅：愛麗絲(ALICE)24小時漲幅5.78%；AirDAO(AMB)24小時漲幅7.86%；BounceBit(BB)24小時漲幅4.51%。
24小時跌幅：Highstreet(HIGH)24小時跌幅13.4%；VOXEL(VOXEL)24小時跌幅10.9%；Wormhole(W)24小時跌幅11.5%。
近一週漲幅：波幣(WAVES)近一週漲幅41.1%；嫩模幣(OMG)近一週漲幅38.3%；Lido DAO(LDO)近一週漲幅13.3%。
近一週跌幅：Notcoin(NOT)近一週跌幅83.6%；BURGER(BURGER)近一週跌幅67.4%；Bonfida(FIDA)近一週跌幅40.4%。
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