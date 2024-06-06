COMPUTEX後，無論如何都要抓住機遇，特別是「這幾檔」

鉅亨網新聞中心 2024-06-06 19:30

近日以來，在台北國際電腦展 COMPUTEX 開始後，投資人把焦點集中在電腦展上的廠商，特別開展前一晚週日 (2 日)，輝達(NVIDIA) 執行長黃仁勳在台大綜合體育館發表主題演講後面的那張各大廠商 LOGO，瞬時間成了兵家必爭的飆股藏寶圖一樣。

大華國際投顧鄭瑞宗指出，行情在本週一 (3 日) 的反應最大，之後就開始拉回，因為 520 之後 AI 股已漲太兇，在輝達 (NVIDIA) 執行長黃仁勳演講完次日開盤日 (週一) 就一堆 AI 股噴出，隨後就開始拉回，鄭瑞宗分析師指出，因為利多都先反應了，套句每當地震時，中央氣象局就會出來說，這是正常的能量釋放。在股市中像科斯托蘭尼的遛狗理論，主人走的方向就是長期趨勢，小狗就是股價，但這過程中小狗有時會跑太快到主人前面，有時又會繞到主人後面，但最終還是會跟著主人的方向在前進，如同目前的 AI 股，短期衝太快，在利多出來後就先拉回整理一樣。

然而，今日 (2330-TW) 台積電會上漲主要有三個理由:

一、通過資本支出執行既有的計劃而已，其實資本支出並沒有調高。

二、昨天 (5 日) 宣布在今天起買回庫藏股，買回區間價格為 598 至 1281 元，買回金額最高上限為 41.61 億元，預計買回張數 3249 張，但這是為了買回員工認列新股的部分，為維護股東權益，買回之股份將辦理銷除。不過，此消息一出激勵在美國掛牌的 ADR 狂飆 6.85%、收在 162.93 美元，這也是今日台北股市大漲並帶動大盤再創新高的原因之一。不過鄭瑞宗看法，這兩個都不算真正的利多，真正漲的原因是第三項。

三、(2330-TW)台積電說要漲代工價，魏哲家的公開發言得到輝達 (NVIDIA) 執行長黃仁勳的善意回應，隨後更有外資報告釋出，輝達 (NVIDIA) 將同意 (2330-TW) 台積電在先進製程與先進封裝業務上調漲價格，預估 3 奈米 ASP 未來 2 年可能漲價 11%、CoWoS 漲 20%，將帶動 (2330-TW) 台積電營收與獲利快速且明顯上揚。分析師鄭瑞宗認為，這才算是真正對股價有幫助的利多，漲代工價有助於維持毛利率，對股價才是真的加分，將有助於 (2330-TW) 台積電再往上一層樓。

鄭瑞宗也表示，盤勢不會只漲到權值股卻忽視了其他同樣重要的 AI 相關中小型股，畢竟 AI 會好，絕對是一整串像粽子一樣整串拉起來，不可能只漲 (2330-TW) 台積電，與之相關的個股也都要一起拉上來，這樣才是健全的多頭格局。先前也提到正當加權將開始測試整理區間上下緣位置時，就是積極換手佈局下一波主流的好時機。

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鄭瑞宗分析，AI 革命以台灣為中心點出發，在歷史上扮演帶動人類第四次工業革命重要據點，不過這趟大多頭資金輪動真的太快了，只要稍有不留意，就會錯過最佳買賣點，今天是拉積盤，中小型股表現並不好，所以你覺得沒賺錢那是正常的，因為 AI 股資金一直輪動。而分析師鄭瑞宗近期就佈局三檔超級飆股，通通都有亮燈漲停，第一檔是「4XXX，機器人關鍵零組件」，產品毛利率高達 50%，目前本益比只有 14 倍，比價 (2359-TW) 所羅門有翻倍的想像空間。

第二檔是「X5XX，打入水冷零組件供應鏈」，七月營收初估 + 20% 起跳，本益比更低，只有 10 倍，(3324-TW) 雙鴻、(3017-TW) 奇鋐最高 40 倍，這也是有機會漲倍的飆股。

第三檔是「3XXX，8 月新產品拉貨潮」，現有毛利率近 30%，新品 50%，營收有機會增超過 100%，獲利將有機會大爆衝。一系列最新飆股已像粽子一樣串起來，就等大家共襄盛舉，機遇真的是可遇不可求。想了解更多資訊，歡迎踴躍加入鄭老師 LINE 官方帳號，YT 頻道也要一起訂閱喔。

採訪來源: 大華國際投顧 鄭瑞宗分析師

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