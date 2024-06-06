赴美IPO受阻！英媒：SHEIN最快本周向倫敦提交上市招股書

鉅亨網新聞中心 2024-06-06 17:03

快時尚電商希音 (Shein) 正朝著在倫敦進行 IPO 的方向邁進，最快本周宣佈上市計畫，目標估值約為 500 億英鎊(640 億美元)，將使其成為倫敦證交所史上最大 IPO 之一。

綜合《金融時報》、《天空新聞》等英媒報導，希音正準備在本周向英國監管機構提交一份初步招股說明書，但美媒《巴隆周刊》向希音、倫敦證交所及英國金融行為監管局 (FCA) 求證均未獲回應。

希音推進倫敦 IPO 的舉措顯示，在美國上市前景正日益渺茫，該公司去年在美國尋求 IPO，但美中之間的緊張關係導致上市計畫進度緩慢。

由於紐約交易所的交易量更高、投資者基礎更廣泛，公司在美國上市往往可以比通過倫敦 IPO 獲得更高的估值，這使紐約成為許多公司更具有吸引力的投資目的地，其中也包括總部設在英國的公司。

但在英國上市可能也有好處，尤其是對希音來說。儘管近年來中英關係變得更加緊張，但仍比美中關係更友好。此外，多年來持續低迷的 IPO 活動讓倫敦金融城渴求高調的交易，這可能有助於為希音清除阻礙。

希音執行主席唐偉上月接受《巴隆周刊》採訪時坦承，在紐約上市會帶來很多額外好處，但仍稱無論最終在哪上市，都希望能吸引同一群投資者。

雖然希音總部設於新加坡，但公司成立於中國且大部分業務仍在中國開展，引起美國國會議員的密切關注，並因此督促監管機構阻止希音在美國 IPO。

自一群美國國會議員去年 5 月致函美國證交會後，希音以及其他與中國有聯繫的零售公司便一直是國會針對中國勞工、永續性和版權進行調查的焦點。

此前，希音的勞工和採購方式也曾受到審查，希音則稱一直對強迫勞動採取「零容忍政策」，並要求外包廠商遵守當地的法律規範。