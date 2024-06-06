中國太陽能光電巨頭現狀：降價了、裁員了、工廠關了

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-06-06 12:19

有消息稱，隆基綠能在馬來西亞的組件廠本周開始逐步關停。上周隆基綠能越南電池片工廠的五條產線也已全部停工。

「太陽能光電企業再也不能繞道東南亞出海了」，一位業界人士感慨，這些海外工廠大部分投產沒幾年，根本還沒收回投資，錢就這樣打了水漂。

在各種減產、停產、放假、裁員的傳聞中，近日還有前員工爆料，稱隆基綠能子公司發了通知，要員工拿賠償走人，還是拿底薪待崗或輪休上班。

對此，隆基綠能回應，將依法保障員工合法權益，後續適時調整排產。

隆基綠能的股價已經從 2021 年的最高點人民幣（下同）73.2 元，跌至周四盤中的 17.56 元。

它所面臨的困境，只是太陽能光電企業處境的冰山一角。關停東南亞地區的海外工廠，隆基綠能不是第一個，也不會是最後一個。

據新浪財經周四（6 日）報導，自 2012 年美國對中國太陽能光電產業發起「雙反」調查以來，中國太陽能光電企業找到的辦法，就是去東南亞設組件和電池廠，把矽片運到東南亞工廠，在東南亞加工，再出口到美國，這樣就規避了「雙反」限制。

所以，中國企業在東南亞地區生產的太陽能光電產品，近半數最終會流向美國市場。

不過，情況突然發生了變化。近日美國政府宣布，自 2022 年 6 月開始的馬來西亞、越南、泰國、柬埔寨進口雙面太陽能板免稅政策，將於 6 月 6 日到期後結束。這代表這個四個國家的雙玻組件會被重新徵收進口關稅。

跟很多太陽能光電企業一樣，隆基綠能曾經對海外廠寄予厚望。馬來西亞是隆基出海布局的第一站。2016 年，隆基綠能開始在砂拉越州的古晉和民都魯進行太陽能光電矽棒、矽片、電池片與組件製造。截至去年 10 月中旬，隆基綠能在砂拉越州累計投資約 83 億元。位於馬來西亞雪蘭莪州雙文丹的組件廠去年 10 月 17 日投產，耗資約 28 億元，兩期全部建成後，合計產能 8.8GW。

隆基綠能第 1 季財務數據有點慘烈，營業收入較去年同期銳減 37.59%，歸屬於上市公司股東的淨利潤大幅下降 164.61%，歸屬於上市公司股東的扣非淨利潤降 167.37%，第 1 季虧損約 23.5 億元，是晶科能源、晶澳科技、天合光能等四大組件廠中淨虧損最多的公司。