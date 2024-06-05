鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過24.19億美元，LINA(LINA)24小時漲幅達14.8%
鉅亨網新聞中心 2024-06-05 17:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格70,902.2美元，24小時漲跌幅+3.07%；以太幣(ETH)現報價格3,802.5美元，24小時漲跌幅+1.10%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達24.19億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達10.11億美元；USDC(USDC)24小時成交量達8.69億美元。
24小時漲幅：LINA(LINA)24小時漲幅14.8%；Notcoin(NOT)24小時漲幅9.83%；Yield Guild Games(YGG)24小時漲幅8.21%。
24小時跌幅：BURGER(BURGER)24小時跌幅32.2%；FLOKI(FLOKI)24小時跌幅24.4%；ORDI(ORDI)24小時跌幅19.9%。
近一週漲幅：嫩模幣(OMG)近一週漲幅36.4%；波幣(WAVES)近一週漲幅33.8%；恩金幣(ENJ)近一週漲幅17.1%。
近一週跌幅：Notcoin(NOT)近一週跌幅115%；愛麗絲(ALICE)近一週跌幅68.5%；賈斯米幣(JASMY)近一週跌幅59.2%。
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