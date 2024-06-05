鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過24.19億美元，LINA(LINA)24小時漲幅達14.8%

鉅亨網新聞中心 2024-06-05 17:15

24小時漲幅：LINA(LINA)24小時漲幅14.8%；Notcoin(NOT)24小時漲幅9.83%；Yield Guild Games(YGG)24小時漲幅8.21%。

24小時跌幅：BURGER(BURGER)24小時跌幅32.2%；FLOKI(FLOKI)24小時跌幅24.4%；ORDI(ORDI)24小時跌幅19.9%。

近一週漲幅：嫩模幣(OMG)近一週漲幅36.4%；波幣(WAVES)近一週漲幅33.8%；恩金幣(ENJ)近一週漲幅17.1%。