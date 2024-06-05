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鉅亨速報

盤後速報 - 惠普(8424)下週(6月12日)除息4元，預估參考價68.5元

鉅亨網新聞中心 2024-06-05 17:05

惠普(8424-TW)下週(6月12日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4元。

以今日(6月5日)收盤價72.50元計算，預估參考價為68.5元，息值合計為4.0元，股息殖利率5.52%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月5日)收盤價做計算，僅提供參考）

惠普(8424-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為矽酸鈣板、纖維水泥板製造及銷售。近5日股價上漲0.55%，櫃買市場加權指數下跌0.07%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/12 72.50 4.0 5.52% 0.0
2023/06/08 71.9 4.7 6.54% 0.0
2022/06/10 73.0 4.5 6.16% 0.0
2021/08/31 63.0 4.0 6.35% 0.0
2020/06/24 56.1 4.0 7.13% 0.0

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