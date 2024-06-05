盤後速報 - 惠普(8424)下週(6月12日)除息4元，預估參考價68.5元
鉅亨網新聞中心 2024-06-05 17:05
惠普(8424-TW)下週(6月12日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4元。
以今日(6月5日)收盤價72.50元計算，預估參考價為68.5元，息值合計為4.0元，股息殖利率5.52%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月5日)收盤價做計算，僅提供參考）
惠普(8424-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為矽酸鈣板、纖維水泥板製造及銷售。近5日股價上漲0.55%，櫃買市場加權指數下跌0.07%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/12
|72.50
|4.0
|5.52%
|0.0
|2023/06/08
|71.9
|4.7
|6.54%
|0.0
|2022/06/10
|73.0
|4.5
|6.16%
|0.0
|2021/08/31
|63.0
|4.0
|6.35%
|0.0
|2020/06/24
|56.1
|4.0
|7.13%
|0.0
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