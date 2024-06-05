盤中速報 - 拳王幣大漲11.85%，報2.228美元
鉅亨網新聞中心 2024-06-05 16:05
拳王幣(STX)在過去 24 小時內漲幅超過11.85%，最新價格2.228美元，總成交量達0.51億美元，總市值32.97億美元，目前市值排名第 27 名。
近 1 日最高價：2.27美元，近 1 日最低價：1.939美元，流通供給量：1,462,530,025。
Stacks是第1層區塊鏈解決方案，旨在將智慧合約和去中心化應用程式（DApps）引入比特幣（BTC）。 這些智慧合約被帶到了比特幣，而無需更改使其功能如此強大的任何功能-包括其安全性和穩定性。由於Stacks使用比特幣作為基礎層，因此網絡上發生的所有事情都取決於使用最廣泛，可以說是最安全的區塊鏈-比特幣。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+11.42%
- 近 1 月：-6.28%
- 近 3 月：-21.06%
- 近 6 月：+82.38%
- 今年以來：+35.55%
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