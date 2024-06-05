ChatGPT等AI平台集體閃崩全球網友抓狂 卻出了個躺贏的受益者

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-06-05 17:37

全球最火紅的 AI 聊天機器人 ChatGPT 週二 (4 日) 晚間驚傳當機，中途曾短暫恢復，但故障持續到隔天，近 7 小時過後才恢復，但禍不單行的是，其他聊天機器人 Claude、Perplexity、Gemini 與 Copilot 等 AI AI 聊天機器人也在同一時間集體當機，網友一片哀嚎，受不了漫長等待的網友紛紛轉往 X 平台發文詢問和報告最新狀態

大語言模型集體閃崩，全球網友抓狂且被迫暫時中斷手裡的工作，甚至有人預言「GPT is down」將成為今年最熱門詞語，因為這一事件帶來的瞬間暴擊能波及各行各業，一朝掛機，全員戰損。

關於此次各大主要 AI 平台遭遇連崩，人們也開始猜測起各種原因。

Tom"s Guide 認為，可能是由於 ChatGPT 近日將更高級的功能推廣給了包括免費用戶在內的所有人，導致伺服器負載增加而中斷運作，之後全球大量用戶紛紛急於尋找替代品，並湧入其他 AI 聊天機器人，流量激增引發多骨牌效應，導致 Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US) 旗下 Gemini、Anthropic 旗下 Claude 和 Perplexity 等 AI 平台全部癱瘓。

此外，人們也懷疑是否受到 DDoS 攻擊，也有人懷疑是某些雲端服務或基礎設施出問題，甚至有使用者表示，自己曾在下拉功能表中看到了 GPT-5 的跡象。

但值得一提的是，這次 AI 大罷工前半段確實讓 Google 成為受益者。

根據 QR Code Generator 調查顯示，在 ChatGPT 首次故障後四小時內，Gemini 搜索量激增 60% 至 32 萬 7058 次，遠高於一般情況下 20 萬 4991 次的全球日均搜索量。

調查也顯示，Gemini 搜索量激增與 ChatGPT 故障等關鍵字搜索趨勢高度相關，顯示使用者把 Gemini 視為 ChatGPT 的直接替代選項。與此相比，微軟 Copilot 則略為遜色，搜索量增長 50% 至 16677 次。根據目前公開數據，ChatGPT 在全球範圍內擁有 1.8 億使用者。