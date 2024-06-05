中國消費者延後消費 香港知名珠寶品牌被爆深圳廠停工停產

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-06-05 14:00

近日中國社交媒體有博主爆料，香港知名珠寶品牌周大福深圳工廠停工停產。

據《藍鯨新聞》周三（5 日）報導，網傳停工待崗內部通知截圖顯示，周大福說，因市場環境變化，基於公司發展戰略調整、業務生產轉型需要，股東已決定將北山工廠的生產製造業務進行遷移及相關生產線、設備、原材料等資產轉移。公司生產製造業務於 2024 年 6 月 1 日開始停工停產，停工停產期限及後續安排視市場環境和集團計畫等情況確定，公司將另行通知。

該通知落款為周大福深圳珠寶製造公司，多位周大福深圳工廠員工已經證實這份通知的真實性。

深圳工廠關閉非常突然，多位被遣散員工說：「本來打算在周大福養老，沒想到工廠突然沒了」。

有員工稱本次工廠關閉是「搬遷式裁員」，「我們深圳工廠要搬遷到順德去，集團應該不受影響」。周大福提出兩種方案，第一種是員工拿賠償金解約，第二種是順德方案，深圳廠區員工可選擇隨遷至順德。

另一位周大福深圳工廠員工說：「順德那邊也已經很飽和了，那邊根本也不夠貨做。」

據《新華社》2021 年報導，周大福在大陸共有三座工廠，分別位於深圳、佛山順德、武漢黃陂。「順德是高品質、高附加值的生產基地，深圳以研發為主，武漢則定位於綜合性的珠寶生態產業園」。周大福珠寶集團董事總經理黃紹基說。順德廠於 1988 年建廠，為香港珠寶業首度在大陸設廠。

周大福 2023 年中報顯示，集團員工超過 28,700 人，大陸員工占 83.7%。

談及工廠關閉原因，一位被裁員工猜測可能跟深圳廠成本太高有關。

除此之外，更深層次的原因，或許是金價高漲帶來的連鎖反應。

世界黃金協會數據顯示，2024 年第 1 季黃金均價創下歷史新高，達到每英兩 2,070 美元，較去年同期高出 10%。中國黃金價格的走勢與國際金價保持同步。

黃金價格上漲，加上本就不菲的加工費，周大福等金店的商品價格更是高不可攀。周大福官網顯示，周三零售金價為每克 716 元。

金飾是非必須消費品，在當前高峰下，消費者寧願推遲消費或尋找更具性價比的購金途徑。世界黃金協會數據顯示，第 1 季中國市場金飾消費年降 6% 至 184 噸。