鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過21.79億美元，愛麗絲(ALICE)24小時漲幅達7.53%
鉅亨網新聞中心 2024-06-05 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格70,799.99美元，24小時漲跌幅+2.21%；以太幣(ETH)現報價格3,805.79美元，24小時漲跌幅+0.73%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達21.79億美元；Notcoin(NOT)24小時成交量達10.58億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達8.62億美元。
24小時漲幅：愛麗絲(ALICE)24小時漲幅7.53%；Ethena(ENA)24小時漲幅9.03%；Highstreet(HIGH)24小時漲幅5.54%。
24小時跌幅：CKB(CKB)24小時跌幅21.9%；FLOKI(FLOKI)24小時跌幅24.6%；UNI(UNI)24小時跌幅18.5%。
近一週漲幅：嫩模幣(OMG)近一週漲幅36.4%；波幣(WAVES)近一週漲幅33.8%；恩金幣(ENJ)近一週漲幅17.1%。
近一週跌幅：Notcoin(NOT)近一週跌幅115%；愛麗絲(ALICE)近一週跌幅68.5%；賈斯米幣(JASMY)近一週跌幅59.2%。
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