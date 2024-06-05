鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過21.79億美元，愛麗絲(ALICE)24小時漲幅達7.53%

鉅亨網新聞中心 2024-06-05 10:15

24小時漲幅：愛麗絲(ALICE)24小時漲幅7.53%；Ethena(ENA)24小時漲幅9.03%；Highstreet(HIGH)24小時漲幅5.54%。

24小時跌幅：CKB(CKB)24小時跌幅21.9%；FLOKI(FLOKI)24小時跌幅24.6%；UNI(UNI)24小時跌幅18.5%。

近一週漲幅：嫩模幣(OMG)近一週漲幅36.4%；波幣(WAVES)近一週漲幅33.8%；恩金幣(ENJ)近一週漲幅17.1%。