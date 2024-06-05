恐是全年縮影！北美5月電影票房25年最差 專家直指四大原因

鉅亨網新聞中心 2024-06-05 14:42

最新數據顯示，好萊塢電影 5 月暑假檔票房表現慘淡，多部新片票房失利，北美市場 5 月票房僅 5.2 億美元，創 1999 年 5 月新低，為 25 年來暑期票房最差開局表現，專家也從新片水準、好萊塢大罷工餘波跟缺乏超級英雄大片等原因來進行分析。

被寄予厚望的大片《芙莉歐莎：瘋狂麥斯傳奇篇章》全球票房目前僅 1.18 億元，但製作成本高達 1.68 億元，獲利前景不樂觀，更輸給《加菲貓：農場大冒險》，後者在美國本土收穫 5157 萬美元，全球票房 1.52 億全美元，但成本才 6000 萬美元; 相比之下。

但即便《加菲貓：農場大冒險》奪下單日票房冠軍，但也難掩整體票房的頹勢表現。美國《綜藝》上週日 (2 日) 報導指出，總票房比去年同期低 24%，較疫前更下滑 40%。

Franchise Entertainment Research 專家 David Gross 認為，當前現狀主要歸咎於去年的編劇和演員大罷工，許多大片的檔期被迫從 2024 年推遲到 2025 年，各大製片廠從計畫、製作到行銷一部賣座大片，通常需要 18 到 24 個月的時間，這樣算下來還需一年的時間好萊塢才能調整到常態。

數據顯示，陣亡將士紀念日檔期（5 月 24 日至 5 月 27 日）的票房也創下 29 年來的最低，《猩球崛起：王國誕生》成了 5 月唯一一部票房破億的影片，其他包括《芙莉歐莎：瘋狂麥斯傳奇篇章》與《幻幻之交》等都步了《特技玩家》的後塵。

美國電影網站《The Wrap》總結當前暑假檔票房差於預期有 4 大原因，第一個是去年好萊塢編劇和演員大罷工的後續影響，其次是沒有漫威電影撐場，再來是《芙莉歐莎》和《加菲貓：農場大冒險》難撐大局， 最後則是因為如今觀眾的選擇更多、範圍更廣，好萊塢想吸引觀眾的難度更高。

多個美國媒體甚至認為，北美市場 5 月票房下挫恐是今年縮影，今年前 5 個月，2 月、4 月和 5 月都創下 20 年票房新低，雖然好萊塢努努力回到疫情前的水準，繞過罷工的影響，但只要人們覺得去電影院並不重要，票房的問題就會一直存在。

Comscore 公司媒體分析師 Paul Dergarabedian 表示，去年北美暑假檔票房靠「芭比海默」大賺一筆，今年片廠則押寶在一些非大片的續集和前傳，以及以家庭觀眾為目標的合家歡動畫如《芙莉歐莎》跟《腦筋急轉彎 2》等等。

接下來幾個月會有《神偷奶爸 4》《死侍與金剛狼》等大片上映，在 Box Office Pro 等業內機構看來，迪士尼新片《腦筋急轉彎 2》和《死侍與金剛狼》被寄予厚望，但皮克斯動畫近年表現平平，表現有待觀察。 ”

好萊塢資深分析師 Sean Robins 指出，今年暑假檔慢熱，除非出現一些熱門大片，否則今年 5 月至 8 月的票房收入將比去年下滑 20% 至 25%。