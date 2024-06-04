營收速報 - 同亨(5490)5月營收1.66億元年增率高達111.71％
鉅亨網新聞中心 2024-06-04 18:15
今年1-5月累計營收為5.78億元，累計年增率108.83%。
最新價為27.65元，近5日股價上漲4.56%，相關電腦及週設類指數上漲3.49%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+105 張
- 外資買賣超：+87 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+18 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/5
|1.66億
|112%
|116%
|24/4
|7,685萬
|89%
|-34%
|24/3
|1.16億
|56%
|26%
|24/2
|9,179萬
|51%
|-28%
|24/1
|1.28億
|464%
|21%
|23/12
|1.06億
|-1%
|117%
同亨(5490-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電子金融交易終端機及其零組件。交易資料安全保護設備及其零組件。多功能智慧卡讀／寫卡機及其零組件。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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