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鉅亨速報

營收速報 - 同亨(5490)5月營收1.66億元年增率高達111.71％

鉅亨網新聞中心 2024-06-04 18:15

同亨(5490-TW)今天公告2024年5月營收為新台幣1.66億元，年增率111.71%，月增率116.14%。

今年1-5月累計營收為5.78億元，累計年增率108.83%。

最新價為27.65元，近5日股價上漲4.56%，相關電腦及週設類指數上漲3.49%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+105 張
  • 外資買賣超：+87 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+18 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/5 1.66億 112% 116%
24/4 7,685萬 89% -34%
24/3 1.16億 56% 26%
24/2 9,179萬 51% -28%
24/1 1.28億 464% 21%
23/12 1.06億 -1% 117%

同亨(5490-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電子金融交易終端機及其零組件。交易資料安全保護設備及其零組件。多功能智慧卡讀／寫卡機及其零組件。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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