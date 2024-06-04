印度股市重跌 盧比下挫 初步計票顯示莫迪優勢微弱

鉅亨網新聞中心 2024-06-04 17:10

印度股市周二 (4 日) 下跌，扭轉了之前股市創下歷史新高的漲勢，印度盧比和債券也走弱，因為選舉初步統計結果預示，總理莫迪領導的印度人民黨只會以微弱優勢獲勝。

孟買 NSE Nifty 50 指數周二盤中暴跌 8.5%，創四年多來最大單日跌幅，因為統計顯示，印度人民黨領導的聯盟的領先優勢，比出口民調的預測要小。

盧比兌美元挫 0.5%，創 10 個月來最大跌幅，10 年期公債殖利率高達 11 個基點至 7.06%，創 10 月以來最大漲幅。

莫迪聯盟若以微弱優勢獲勝，將引發人們對新政府是否有能力推動政治上困難的土地和勞動法改革的質疑。一些投資者認為，這對於維持印度已經是世界上最快的經濟成長至關重要。

與政府發展目標相關的企業股價大幅下滑，阿達尼港口和經濟特區有限公司 (Adani Ports & Special Economic Zone Ltd.) 股價暴跌。

Canara Robeco 資產管理公司固定收益主管 Avnish Jain 表示，如果政府不夠強勢，即使最終民主聯盟 (NDA) 取勝，他們也不具備充分的能力進行進一步改革。

Nifty 的暴跌，使印度股指接近觸及自 2020 年 3 月疫情崩盤以來的首次跌停。

隨著印度選舉委員會計票，波動性急劇上升，未來 30 天的指標意味著 NSE 波動幅度高達 42%。里昂證券 (CLSA) 所謂的莫迪股票指數暴跌，其中阿達尼集團的旗艦子公司阿達尼企業有限公司 (Adani Enterprises Ltd.) 跌幅最大。