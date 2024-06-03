盤中速報 - 愛麗絲大漲55.43%，報2.518美元
鉅亨網新聞中心 2024-06-03 12:05
愛麗絲(ALICE)在過去 24 小時內漲幅超過55.43%，最新價格2.518美元，總成交量達0.47億美元，總市值0.80億美元，目前市值排名第 138 名。
近 1 日最高價：2.542美元，近 1 日最低價：1.547美元，流通供給量：67,913,333。
MyNeighborAlice由瑞典的遊戲公司Antler Interactive開發，被稱為「去中心化的動物森友會」，是一個區塊鏈沙盒遊戲，用戶不需要任何區塊鏈知識即可進行遊戲，其原生代幣為Alice，用戶可以搜集遊戲中的道具作為非同質化代幣NFT，甚至實現社區自主治理，是一個備受矚目的項目。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+28.71%
- 近 1 月：+34.48%
- 近 3 月：-15.36%
- 近 6 月：+45.67%
- 今年以來：+13.50%
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