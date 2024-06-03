鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過11.59億美元，Ethereum Name Service(ENS)24小時漲幅達8.2%
鉅亨網新聞中心 2024-06-03 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格68,703.99美元，24小時漲跌幅+1.35%；以太幣(ETH)現報價格3,811美元，24小時漲跌幅-0.30%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達11.59億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達8.16億美元；SOL(SOL)24小時成交量達2.91億美元。
24小時漲幅：Ethereum Name Service(ENS)24小時漲幅8.2%；LPT(LPT)24小時漲幅7.26%；Stargate Finance(STG)24小時漲幅5.63%。
24小時跌幅：愛麗絲(ALICE)24小時跌幅35.8%；Klaytn(KLAY)24小時跌幅12.8%；MANTRA(OM)24小時跌幅10%。
近一週漲幅：BinaryX(BNX)近一週漲幅23.2%；恩金幣(ENJ)近一週漲幅22.3%；Bonk(BONK)近一週漲幅19.4%。
近一週跌幅：賈斯米幣(JASMY)近一週跌幅35%；Stargate Finance(STG)近一週跌幅34.9%；MANTRA(OM)近一週跌幅29%。
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