鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過5.66億美元，Voyager Token(VGX)24小時漲幅達6.97%
鉅亨網新聞中心 2024-06-02 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格67,790.32美元，24小時漲跌幅+0.22%；以太幣(ETH)現報價格3,822.77美元，24小時漲跌幅+1.43%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達5.66億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達5.16億美元；USDC(USDC)24小時成交量達2.39億美元。
24小時漲幅：Voyager Token(VGX)24小時漲幅6.97%；Ethernity Chain(ERN)24小時漲幅5.4%；RLC(RLC)24小時漲幅4.3%。
24小時跌幅：GTC(GTC)24小時跌幅23.9%；Pixels(PIXEL)24小時跌幅19%；TRU(TRU)24小時跌幅18.2%。
近一週漲幅：BinaryX(BNX)近一週漲幅20.2%；Ethernity Chain(ERN)近一週漲幅12.2%；UNI(UNI)近一週漲幅11.7%。
近一週跌幅：Stargate Finance(STG)近一週跌幅48.8%；Highstreet(HIGH)近一週跌幅44.7%；賈斯米幣(JASMY)近一週跌幅44.1%。
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