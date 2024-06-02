鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過5.66億美元，Voyager Token(VGX)24小時漲幅達6.97%

鉅亨網新聞中心 2024-06-02 10:15

24小時漲幅：Voyager Token(VGX)24小時漲幅6.97%；Ethernity Chain(ERN)24小時漲幅5.4%；RLC(RLC)24小時漲幅4.3%。

24小時跌幅：GTC(GTC)24小時跌幅23.9%；Pixels(PIXEL)24小時跌幅19%；TRU(TRU)24小時跌幅18.2%。

近一週漲幅：BinaryX(BNX)近一週漲幅20.2%；Ethernity Chain(ERN)近一週漲幅12.2%；UNI(UNI)近一週漲幅11.7%。