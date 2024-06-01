鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過16.7億美元，金屬幣(MTL)24小時漲幅達12.6%

鉅亨網新聞中心 2024-06-01 17:15

24小時漲幅：金屬幣(MTL)24小時漲幅12.6%；恩金幣(ENJ)24小時漲幅9.29%；1000*SATS (Ordinals)(1000SATS)24小時漲幅6.82%。

24小時跌幅：愛麗絲(ALICE)24小時跌幅24.8%；Voyager Token(VGX)24小時跌幅22.7%；賈斯米幣(JASMY)24小時跌幅14.4%。

近一週漲幅：BinaryX(BNX)近一週漲幅26.6%；UNI(UNI)近一週漲幅11.9%；NEAR(NEAR)近一週漲幅11.9%。