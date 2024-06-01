鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過18.08億美元，恩金幣(ENJ)24小時漲幅達11.8%

鉅亨網新聞中心 2024-06-01 10:15

24小時漲幅：恩金幣(ENJ)24小時漲幅11.8%；金屬幣(MTL)24小時漲幅9.07%；TRU(TRU)24小時漲幅7.75%。

24小時跌幅：Voyager Token(VGX)24小時跌幅20.8%；愛麗絲(ALICE)24小時跌幅20.3%；賈斯米幣(JASMY)24小時跌幅12.4%。

近一週漲幅：BinaryX(BNX)近一週漲幅26.6%；UNI(UNI)近一週漲幅11.9%；NEAR(NEAR)近一週漲幅11.9%。