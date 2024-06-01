鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過18.08億美元，恩金幣(ENJ)24小時漲幅達11.8%
鉅亨網新聞中心 2024-06-01 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格67,639.25美元，24小時漲跌幅-1.43%；以太幣(ETH)現報價格3,768.97美元，24小時漲跌幅+0.26%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達18.08億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達10.32億美元；USDC(USDC)24小時成交量達7.33億美元。
24小時漲幅：恩金幣(ENJ)24小時漲幅11.8%；金屬幣(MTL)24小時漲幅9.07%；TRU(TRU)24小時漲幅7.75%。
24小時跌幅：Voyager Token(VGX)24小時跌幅20.8%；愛麗絲(ALICE)24小時跌幅20.3%；賈斯米幣(JASMY)24小時跌幅12.4%。
近一週漲幅：BinaryX(BNX)近一週漲幅26.6%；UNI(UNI)近一週漲幅11.9%；NEAR(NEAR)近一週漲幅11.9%。
近一週跌幅：Highstreet(HIGH)近一週跌幅58.1%；賈斯米幣(JASMY)近一週跌幅57.7%；Auction(AUCTION)近一週跌幅46.7%。
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