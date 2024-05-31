鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過16.94億美元，Stargate Finance(STG)24小時漲幅達17.3%

鉅亨網新聞中心 2024-05-31 17:15

24小時漲幅：Stargate Finance(STG)24小時漲幅17.3%；TRU(TRU)24小時漲幅12.4%；AMP(AMP)24小時漲幅5.95%。

24小時跌幅：賈斯米幣(JASMY)24小時跌幅21%；ORDI(ORDI)24小時跌幅17.1%；Arweave(AR)24小時跌幅15.6%。

近一週漲幅：BinaryX(BNX)近一週漲幅23.6%；Reserve Rights(RSR)近一週漲幅14.7%；AUDIO(AUDIO)近一週漲幅13.7%。