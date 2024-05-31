盤後速報 - 晶達(4995)下週(6月7日)除息3.2元，預估參考價58.4元
鉅亨網新聞中心 2024-05-31 17:05
晶達(4995-TW)下週(6月7日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.2元。
以今日(5月31日)收盤價61.60元計算，預估參考價為58.4元，息值合計為3.2元，股息殖利率5.19%。（註：預估參考價等資訊，皆以(5月31日)收盤價做計算，僅提供參考）
晶達(4995-TW)所屬產業為光電業，主要業務為高亮度液晶面板模組及顯示器。特殊應用系統平台。近5日股價上漲5.48%，櫃買市場加權指數上漲2.37%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/07
|61.60
|3.1997
|5.19%
|0.0
|2023/05/31
|52.3
|4.1986
|8.03%
|0.0
|2022/06/01
|41.35
|2.4968
|6.04%
|0.0
|2021/06/10
|35.05
|1.7994
|5.13%
|0.0
|2020/07/03
|48.3
|3.6991
|7.66%
|0.0
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