search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤後速報 - 晶達(4995)下週(6月7日)除息3.2元，預估參考價58.4元

鉅亨網新聞中心 2024-05-31 17:05

晶達(4995-TW)下週(6月7日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.2元。

以今日(5月31日)收盤價61.60元計算，預估參考價為58.4元，息值合計為3.2元，股息殖利率5.19%。（註：預估參考價等資訊，皆以(5月31日)收盤價做計算，僅提供參考）

晶達(4995-TW)所屬產業為光電業，主要業務為高亮度液晶面板模組及顯示器。特殊應用系統平台。近5日股價上漲5.48%，櫃買市場加權指數上漲2.37%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/07 61.60 3.1997 5.19% 0.0
2023/05/31 52.3 4.1986 8.03% 0.0
2022/06/01 41.35 2.4968 6.04% 0.0
2021/06/10 35.05 1.7994 5.13% 0.0
2020/07/03 48.3 3.6991 7.66% 0.0

最新相關新聞






Empty