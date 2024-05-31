鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過19.41億美元，TRU(TRU)24小時漲幅達13.3%

鉅亨網新聞中心 2024-05-31 10:18

24小時漲幅：TRU(TRU)24小時漲幅13.3%；車厘子(CHZ)24小時漲幅10.5%；FLOKI(FLOKI)24小時漲幅10%。

24小時跌幅：Stargate Finance(STG)24小時跌幅45.6%；賈斯米幣(JASMY)24小時跌幅19.3%；ORDI(ORDI)24小時跌幅15.9%。

近一週漲幅：BinaryX(BNX)近一週漲幅23.6%；Reserve Rights(RSR)近一週漲幅14.7%；AUDIO(AUDIO)近一週漲幅13.7%。