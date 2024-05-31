鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過19.41億美元，TRU(TRU)24小時漲幅達13.3%
鉅亨網新聞中心 2024-05-31 10:18
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格68,675.06美元，24小時漲跌幅+0.97%；以太幣(ETH)現報價格3,761.93美元，24小時漲跌幅-0.60%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達19.41億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達10.25億美元；USDC(USDC)24小時成交量達9.16億美元。
24小時漲幅：TRU(TRU)24小時漲幅13.3%；車厘子(CHZ)24小時漲幅10.5%；FLOKI(FLOKI)24小時漲幅10%。
24小時跌幅：Stargate Finance(STG)24小時跌幅45.6%；賈斯米幣(JASMY)24小時跌幅19.3%；ORDI(ORDI)24小時跌幅15.9%。
近一週漲幅：BinaryX(BNX)近一週漲幅23.6%；Reserve Rights(RSR)近一週漲幅14.7%；AUDIO(AUDIO)近一週漲幅13.7%。
近一週跌幅：Highstreet(HIGH)近一週跌幅48.9%；賈斯米幣(JASMY)近一週跌幅47.6%；Stargate Finance(STG)近一週跌幅38.5%。
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