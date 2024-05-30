鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過16.44億美元，Bonk(BONK)24小時漲幅達18.2%

鉅亨網新聞中心 2024-05-30 17:15

24小時漲幅：Bonk(BONK)24小時漲幅18.2%；FLOKI(FLOKI)24小時漲幅14.6%；BinaryX(BNX)24小時漲幅14.2%。

24小時跌幅：Stargate Finance(STG)24小時跌幅68.8%；Auction(AUCTION)24小時跌幅34.9%；Voyager Token(VGX)24小時跌幅14.3%。

近一週漲幅：BinaryX(BNX)近一週漲幅25.2%；ImmutableX(IMX)近一週漲幅9.06%；Frontier(FRONT)近一週漲幅8.39%。