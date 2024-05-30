鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過16.44億美元，Bonk(BONK)24小時漲幅達18.2%
鉅亨網新聞中心 2024-05-30 17:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格67,708.68美元，24小時漲跌幅-0.23%；以太幣(ETH)現報價格3,736.78美元，24小時漲跌幅-1.80%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達16.44億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達11.52億美元；USDC(USDC)24小時成交量達8.87億美元。
24小時漲幅：Bonk(BONK)24小時漲幅18.2%；FLOKI(FLOKI)24小時漲幅14.6%；BinaryX(BNX)24小時漲幅14.2%。
24小時跌幅：Stargate Finance(STG)24小時跌幅68.8%；Auction(AUCTION)24小時跌幅34.9%；Voyager Token(VGX)24小時跌幅14.3%。
近一週漲幅：BinaryX(BNX)近一週漲幅25.2%；ImmutableX(IMX)近一週漲幅9.06%；Frontier(FRONT)近一週漲幅8.39%。
近一週跌幅：TRU(TRU)近一週跌幅61.1%；Highstreet(HIGH)近一週跌幅52.7%；Auction(AUCTION)近一週跌幅46.4%。
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