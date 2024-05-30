富蘭克林看好「新印度」 大選無礙近期股市續創高

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-05-30 11:54

在印度國會大選即將揭曉前的重要時刻，富蘭克林投顧的基金經理人昨 (29) 日來台表示，未來 5 年印度每年的 GDP 成長率維持 6% 以上，很快超日趕德成為全球第 3 大經濟體。經濟成長動能強勁也轉化為企業獲利，2013~2023 年期間企業獲利年複合成長率達 9.1%、2023~2025 年期間年複合成長率更可望攀升至 19.9% 水準。

印度目前正處於自 4/19 開始至 6/1 截止的 5 年一次國會大選期間， 6/4 開始計票，但無礙印度股市漲升，股價指數近期可望續創新高，反應執政黨人民黨 (BJP) 應能順利取得勝選、莫迪將續任總理，過去幾年的政策改革與強勁的經濟成長可望獲得延續的樂觀預期。

富蘭克林坦伯頓新興市場團隊資深客戶投資組合經理人哈利．希亞姆桑德 (Hari Shyamsunder) 以及助理投資組合經理人廖亦平，共同帶來五年一次的國會大選後印度市場投資展望最貼近當地的觀察。

Hari Shyamsunder 認為，歷經過去十年變化、印度幾乎脫胎換骨，投資人往往會將印度與中國進行比較，不過印度已經不只是新中國的概念，在某種意義上應該稱之為新印度。依據國際貨幣基金月份預估，未來五年印度每年的 GDP 成長率都將維持於 6% 以上高水準，而印度的經濟成長動能強勁也轉化為企業獲利，並進一步在資本市場帶來回報。

Hari Shyamsunder 指出，印度目前為全球第五大經濟體，未來可望超日趕德成為全球第三大經濟體。除人口優勢之外，莫迪政府在過去幾年推動為數頗多的結構性改革，包含全國統一的 GST 消費稅制度、調降企業稅、推動破產法、改善企業營運環境、推動 UPI 統一支付介面等等。

印度也與全球一同進行數位轉型，網路的普及帶動印度創建數位生態系統浪潮，線上購物與線上交易生態系統正大幅擴張，電動車、再生能源等產業發展更是方興未艾。最後，為了推動製造業升級並吸引外資進入印度投資，Make in India 來印度製造專案透過與生產連結的激勵計劃，吸引外資製造業進入印度，而這個激勵措施在過去幾年展現驚人成果。

雖然以本益比而言印度市場看似評價水準偏高，Hari Shyamsunder 認為，印度企業獲利週期強勁，2013~2023 年期間企業獲利年複合成長率達 9.1%、2023~2025 年期間年複合成長率更可望進一步攀升至 19.9% 水準，這當然是基於整體經濟強勁成長轉化而來，而這些企業獲利是股市走勢的基石，統計截至 2024 年 3 月的過去十年期間，Nifty 指數原幣計價年化報酬率達 14.37%、換算為美元計價的年化報酬率亦有 10.65% 水準。

富蘭克林坦伯頓印度團隊最早成立於 1993 年，富蘭克林坦伯頓印度基金目前配置著重於內需消費、金融深化、高階科技與基礎建設四大題材，透過可複製、由下而上的投資流程，建構可望分享印度結構性成長機會的投資組合。