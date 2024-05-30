香港成為全球數位貨幣中心雄心受創 OKX明起撤離

鉅亨網新聞中心 2024-05-30 17:33

加密貨幣交易所 OKX 將從明 (31) 日起撤離香港市場，這也代表交易量排名全球前十大的加密貨幣交易所，僅剩下 Bybit 在香港營運，這對甫成為全球第二個批准加密貨幣現貨 ETF 市場、亟欲成為全球數位貨幣中心的香港是個打擊。

主流加密貨幣交易所正分批離開香港，除了 OKX 外，還有好幾家交易所撤回虛擬資產交易平台 (VASP) 的申請，像是 Gate/Huobi。

根據香港證監會資料，目前僅兩家拿到 VASP，分別為 Hashkey 和 OSL，前者可被認為是香港合規機構的頭牌，在交易所業務現在是雙旗艦模式，但以周二 (28 日) 為例，Haskey 旗下 Hashkey Exchange 交易量僅 1300 多萬美元，上架的幣種錦 20 個，遠不如 Coinbase 的 26 億美元。負責全球業務、比 Hashkey Exchange 幣種多 3 個的 Hash Global 交易量則有 1.6 億美元。

至於 OSL，該交易所去年 11 月 14 日獲得 Bitget 約 7.1 億港元的戰略投資，持股量達 29.97%，成為 OSL 第一大股東。

目前還在排隊申請 VASP 的機構還有 18 家，但也許是 Hashkey 和 OSL 生意欠佳，所以這十幾家仍遲未申請到 VASP。

他並認為，數位代幣發行的首選仍是人們熟悉的這些大交易所，如幣安跟 OKX 等等。若香港想成為加密貨幣中心，恐須鬆綁相關法規。