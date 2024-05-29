鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過18.63億美元，Arweave(AR)24小時漲幅達7.2%

鉅亨網新聞中心 2024-05-29 17:15

24小時漲幅：Arweave(AR)24小時漲幅7.2%；AUDIO(AUDIO)24小時漲幅4.38%；Ethena(ENA)24小時漲幅4.91%。

24小時跌幅：TRU(TRU)24小時跌幅29.1%；1INCH(1INCH)24小時跌幅20.8%；Selfkey(KEY)24小時跌幅17%。

近一週漲幅：Arweave(AR)近一週漲幅15.3%；Frontier(FRONT)近一週漲幅13.3%；SingularityNET Token(AGIX)近一週漲幅12.3%。