鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過18.63億美元，Arweave(AR)24小時漲幅達7.2%
鉅亨網新聞中心 2024-05-29 17:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格67,860.38美元，24小時漲跌幅-0.38%；以太幣(ETH)現報價格3,804.25美元，24小時漲跌幅-1.82%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達18.63億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達15.99億美元；USDC(USDC)24小時成交量達9.71億美元。
24小時漲幅：Arweave(AR)24小時漲幅7.2%；AUDIO(AUDIO)24小時漲幅4.38%；Ethena(ENA)24小時漲幅4.91%。
24小時跌幅：TRU(TRU)24小時跌幅29.1%；1INCH(1INCH)24小時跌幅20.8%；Selfkey(KEY)24小時跌幅17%。
近一週漲幅：Arweave(AR)近一週漲幅15.3%；Frontier(FRONT)近一週漲幅13.3%；SingularityNET Token(AGIX)近一週漲幅12.3%。
近一週跌幅：Highstreet(HIGH)近一週跌幅59.4%；TRU(TRU)近一週跌幅54.3%；Selfkey(KEY)近一週跌幅36.1%。
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