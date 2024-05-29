〈陸港盤後〉深圳、廣州、上海大舉鬆綁房市調控 A股三大指數齊揚

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-05-29 16:30

中國 A 股市場三大指數周三（29 日）收盤齊揚，滬指微漲 0.05%，繼上海、廣州之後，深圳也降低房貸首付比率和房貸利率，根據市政府調控要求，宣布周三起下調個人住宅貸款最低首付款比重和利率下限。

滬指周三收盤漲 0.05% 報 3,111.02 點，深證成指漲 0.25% 報 9,414.98 點，創業板指漲 0.27% 報 1,811.07 點。兩市成交額合計人民幣 7,084 億元。

保險、銀行、半導體、釀酒等類股走低，汽車、房地產等族群上揚。

香港恒生指數周三收盤大跌 1.83%，報 18,477.01 點，恒生科技指數重挫 2.32%，報 3,765.24 點。

據《財聯社》報導，深圳首套住宅個人貸款最低首付款比率，從 30% 調整為 20%，二套房由 40% 調整為 30%。首套住宅商業性個人住宅貸款利率下限從 LPR-10BP 調整為 LPR-45BP，二套房由 LPR+30BP 調整為 LPR-5BP。

據樂有家研究中心估算，以總價人民幣 500 萬元房源為例，此次深圳提出新政後，首付 2 成，首付可省下 50 萬元，月供增加 1,553.5 元，少支付的首付可用於償還月供及裝修；如果首付維持 3 成，月供可節省 691.73 元，還款總額減少了 24.9 萬元，直接減少購房總支出。

深圳是一座「移民城市」，新市民、外來人口規模大，但深圳房價飛漲，導致這部分人群的購房需求一直被積壓。數據顯示，自 2021 年 5 月以來，深圳房價連續下跌近三年，外圍部分區域房價下跌 40% 左右，中心區也下跌約 30%，很多區域房價回到 2018 年，部分需求有了釋放的機會。

至此，一線城市中的深圳、廣州、上海均已提出大力道房市支持性政策，只剩下北京還沒發布相關政策。

知情人士透露，北京可能近日就會提出相關房市政策，其中首套房首付比重有望將降至 20%。

「此次深圳政策和上海政策相似，首付比例也降為 20%，這充分說明一線城市正全面進入降首付降利率的重要階段。預計全國僅北京、上海和深圳首套房首付比例為 20%，其它城市均進入 15% 的行列。」易居研究院研究總監嚴躍進表示。

「深圳此次政策對標的是上海，在首套房和二套房首付比例和利率最低下限方面，與上海完全一致。上海宣布調控政策後，相當於為深圳打了個樣板。而廣州房貸等政策的調整，是目前一線城市中力度最大的。」廣東省城規院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉稱。

不過，與上海、廣州政策不同的是，深圳此次尚未調整限購政策。