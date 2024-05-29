比亞迪再放大招！最長實測續航力超過2,500公里
鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-05-29 08:54
中國汽車市場的「捲」，已不僅體現在定價層面，更體現在產品定義以及技術更新方面。
據《證券時報》報導，新能源車龍頭比亞迪 (002594-CN) 周二（28 日）再放大招，發布最新插電式混合動力技術——第五代 DM-i 雙模混動系統，繼續刷新並降低油耗。
該系統可讓發動機熱效率達到 46.06%，百公里虧電油耗 2.9L，最長實測續航力超過 2,500 公里。
在發布會現場，搭載上述混動技術的車型——秦 L DM-i、海豹 06 DM-i 正式亮相。值得一提的是，這兩款車型實現了同價位定價，售價區間為人民幣 9.98 萬元～13.98 萬元。
比亞迪董事長王傳福表示，在插電式混合動力技術上，中國汽車產業已走在世界之巔。
「當工程師提到 DM 混動技術可以將虧電油耗降低到 3L 以內時，我當即拍板開幹。」王傳福在發表會上坦言。「如果項目失敗了，最多幾十個小目標打水漂，但一旦成功了，將會面對巨大的市場空間。」他笑稱。
數據顯示，去年中國市場的插電式混合動力車型銷量達到 280.4 萬輛，激增 84.7%，大幅超過純電動車型的銷量增速。
「現在全球每賣出 4 輛插混車型，就有 3 輛來自中國品牌。」王傳福自豪地表示，最先進的插混技術在中國。
業界人士認為，比亞迪此舉可能會進一步擠壓燃油車生存空間。王傳福在會上也直言：「當下新能源車已經成為主流，而燃油車則成為非主流。」
在前不久的 2024 年中國電動汽車百人會論壇國際論壇上，王傳福也曾預測，新能源車滲透率持續攀升，未來可能會突破 50%。
業界人士說，比亞迪插混轎車產品未來主要面對合資燃油轎車的競爭。比亞迪的優勢包括：第一、配置上顯著高於競品帶來的性價比；第二、插混系統帶來的更低油耗，戳中消費者的痛點。
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