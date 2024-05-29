比亞迪再放大招！最長實測續航力超過2,500公里

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-05-29 08:54

中國汽車市場的「捲」，已不僅體現在定價層面，更體現在產品定義以及技術更新方面。

該系統可讓發動機熱效率達到 46.06%，百公里虧電油耗 2.9L，最長實測續航力超過 2,500 公里。

在發布會現場，搭載上述混動技術的車型——秦 L DM-i、海豹 06 DM-i 正式亮相。值得一提的是，這兩款車型實現了同價位定價，售價區間為人民幣 9.98 萬元～13.98 萬元。

比亞迪董事長王傳福表示，在插電式混合動力技術上，中國汽車產業已走在世界之巔。

「當工程師提到 DM 混動技術可以將虧電油耗降低到 3L 以內時，我當即拍板開幹。」王傳福在發表會上坦言。「如果項目失敗了，最多幾十個小目標打水漂，但一旦成功了，將會面對巨大的市場空間。」他笑稱。

數據顯示，去年中國市場的插電式混合動力車型銷量達到 280.4 萬輛，激增 84.7%，大幅超過純電動車型的銷量增速。

「現在全球每賣出 4 輛插混車型，就有 3 輛來自中國品牌。」王傳福自豪地表示，最先進的插混技術在中國。