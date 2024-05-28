盤中速報 - Ethereum Name Service大漲9.74%，報28.16美元

“ENS”，全稱Ethereum Name Service，是基於乙太坊的分散式功能變數名稱服務，允許任何人通過競價流程方便的註冊一個以.eth結尾的功能變數名稱。它提供了一種安全且去中心化的方式，將簡單的人類可讀功能變數名稱解析為鏈上及鏈下的地址資源。ENS於2017年初在乙太坊基金會成立。