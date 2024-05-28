鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過17.35億美元，JITO(JTO)24小時漲幅達8.74%
鉅亨網新聞中心 2024-05-28 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格68,688.12美元，24小時漲跌幅-0.61%；以太幣(ETH)現報價格3,849.91美元，24小時漲跌幅-1.21%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達17.35億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達14.9億美元；USDC(USDC)24小時成交量達7.4億美元。
24小時漲幅：JITO(JTO)24小時漲幅8.74%；ether.fi(ETHFI)24小時漲幅9.56%；LPT(LPT)24小時漲幅7.99%。
24小時跌幅：Highstreet(HIGH)24小時跌幅29%；DAR(DAR)24小時跌幅16.2%；FLOKI(FLOKI)24小時跌幅12.1%。
近一週漲幅：Bluzelle(BLZ)近一週漲幅16.9%；JITO(JTO)近一週漲幅16.2%；Arweave(AR)近一週漲幅13.1%。
近一週跌幅：TRU(TRU)近一週跌幅27.6%；Omni Network(OMNI)近一週跌幅27.2%；AUDIO(AUDIO)近一週跌幅25.6%。
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