鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過17.35億美元，JITO(JTO)24小時漲幅達8.74%

鉅亨網新聞中心 2024-05-28 10:15

24小時漲幅：JITO(JTO)24小時漲幅8.74%；ether.fi(ETHFI)24小時漲幅9.56%；LPT(LPT)24小時漲幅7.99%。

24小時跌幅：Highstreet(HIGH)24小時跌幅29%；DAR(DAR)24小時跌幅16.2%；FLOKI(FLOKI)24小時跌幅12.1%。

近一週漲幅：Bluzelle(BLZ)近一週漲幅16.9%；JITO(JTO)近一週漲幅16.2%；Arweave(AR)近一週漲幅13.1%。