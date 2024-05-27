鉅亨買幣速報 - 以太幣(ETH)24小時成交量超過14.13億美元，LPT(LPT)24小時漲幅達7.72%
鉅亨網新聞中心 2024-05-27 17:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格68,589.19美元，24小時漲跌幅-0.93%；以太幣(ETH)現報價格3,910.77美元，24小時漲跌幅+2.62%。
亮點幣種：以太幣(ETH)24小時成交量達14.13億美元；比特幣(BTC)24小時成交量達10.1億美元；USDC(USDC)24小時成交量達6億美元。
24小時漲幅：LPT(LPT)24小時漲幅7.72%；球迷幣(PSG)24小時漲幅6.62%；桑托斯幣(SANTOS)24小時漲幅6.78%。
24小時跌幅：賈斯米幣(JASMY)24小時跌幅23.6%；FLOKI(FLOKI)24小時跌幅15.5%；Omni Network(OMNI)24小時跌幅12.5%。
近一週漲幅：JITO(JTO)近一週漲幅20.6%；Arweave(AR)近一週漲幅18.9%；Arkham(ARKM)近一週漲幅14.8%。
近一週跌幅：Ethereum Name Service(ENS)近一週跌幅45.7%；Omni Network(OMNI)近一週跌幅28.3%；ether.fi(ETHFI)近一週跌幅27.6%。
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