鉅亨買幣速報 - 以太幣(ETH)24小時成交量超過14.13億美元，LPT(LPT)24小時漲幅達7.72%

鉅亨網新聞中心 2024-05-27 17:15

24小時漲幅：LPT(LPT)24小時漲幅7.72%；球迷幣(PSG)24小時漲幅6.62%；桑托斯幣(SANTOS)24小時漲幅6.78%。

24小時跌幅：賈斯米幣(JASMY)24小時跌幅23.6%；FLOKI(FLOKI)24小時跌幅15.5%；Omni Network(OMNI)24小時跌幅12.5%。

近一週漲幅：JITO(JTO)近一週漲幅20.6%；Arweave(AR)近一週漲幅18.9%；Arkham(ARKM)近一週漲幅14.8%。