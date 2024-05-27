鉅亨買幣速報 - 以太幣(ETH)24小時成交量超過11.82億美元，BinaryX(BNX)24小時漲幅達7.22%

鉅亨網新聞中心 2024-05-27 10:15

24小時漲幅：BinaryX(BNX)24小時漲幅7.22%；AUDIO(AUDIO)24小時漲幅5.36%；Reserve Rights(RSR)24小時漲幅5.69%。

24小時跌幅：賈斯米幣(JASMY)24小時跌幅25%；Ethereum Name Service(ENS)24小時跌幅15.3%；Omni Network(OMNI)24小時跌幅13.9%。

近一週漲幅：JITO(JTO)近一週漲幅20.6%；Arweave(AR)近一週漲幅18.9%；Arkham(ARKM)近一週漲幅14.8%。