鉅亨買幣速報 - 以太幣(ETH)24小時成交量超過45.42億美元，ORDI(ORDI)24小時漲幅達11.1%

鉅亨網新聞中心 2024-05-24 17:15

24小時漲幅：ORDI(ORDI)24小時漲幅11.1%；Arweave(AR)24小時漲幅8.12%；Mdex(MDX)24小時漲幅8.79%。

24小時跌幅：AUDIO(AUDIO)24小時跌幅58.5%；TRU(TRU)24小時跌幅12.8%；ether.fi(ETHFI)24小時跌幅8.27%。

近一週漲幅：Bluzelle(BLZ)近一週漲幅26.3%；JITO(JTO)近一週漲幅17.7%；Arweave(AR)近一週漲幅14.1%。